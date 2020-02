Leonel Pontes diz que Cristiano Ronaldo vai jogar até aos 40 anos

No dia em que Cristiano Ronaldo completa 35 anos, Leonel Pontes foi desafiado pela TMW para recordar os progressos do craque madeirense, ele que foi o tutor do pequeno de Santo António e o responsável pela transferência da actual estrela da Juventus, do CD Nacional para o Sporting CP, aos 11 anos de idade.

“Tenho orgulho de vê-lo como jogador de futebol e como homem. Ele conseguiu se tornar o jogador de futebol mais importante do mundo, com uma grande influência sobre os jovens, mostrando que na vida o talento não é suficiente se não se cultivar o trabalho duro”, referiu Leonel Pontes.

“E foi isso que ele fez e conseguiu: a soma de seus sacrifícios, de um miúdo que deixou sua família aos 11 anos para perseguir seu sonho”, recorda o técnico dos sub-23 do Sporting.

“Ele tinha 11 anos e eu já tinha recebido informações da Ilha da Madeira. Falaram-me de um miúdo muito, muito forte. Aproveitei a oportunidade de um torneio que aconteceu ali mesmo e peguei numa equipa do Sporting com o objectivo de vê-lo ao vivo. Mas infelizmente, ele não jogou naquele torneio”.

Mas Leonel não desistiu. “Então eu decidi ir ao encontro dele e experimentá-lo na nossa equipa, para ver como ele se safava. Ele mostrou uma confiança considerável com a bola, qualidades individuais únicas. Era realmente um talento a não perder. Na Madeira, nunca tinham visto ninguém como ele. Eu informei o Sporting e decidimos levá-lo imediatamente”, recorda em entrevista à revista italiana.

E o que esperar de Cristiano Ronaldo daqui para a frente? O conterrâneo Leonel Pontes não tem dúvidas de que o seu menino ainda tem muita relva pela frente: “Acho que ele não vai parar. E na Itália é possível jogar até 40 anos”.