Leonardo Jardim vence e já ‘espreme’ a melhor mostarda

O Mónaco, equipa orientada pelo madeirense Leonardo Jardim, venceu esta noite o Dijon, por 1-0, no Stade Louis II, em jogo alusivo à 13.ª jornada do campeonato francês de futebol. O único golo da partida foi apontado pelo russo Aleksandr Golovin, à passagem dos 42 minutos.

O conjunto proveniente da região de França conhecida pela melhor mostarda do Mundo sentiu algumas dificuldades para travar o ímpeto dos monegascos no primeiro tempo, pese embora nos minutos finais do encontro o Dijon tenha encostado os pupilos de Leonardo Jardim ‘às cordas’, tendo enviado inclusivamente uma bola à barra da baliza à guarda de Lecomte.

Ainda assim, com este triunfo o Mónaco confirma a sua recuperação na tabela classificativa da Ligue 1, após um início de campeonato atribulado, e já figura no 8.º lugar, com 18 pontos averbados, os mesmos que Saint-Étienne e Lille.

Já o Dijon pode cair para os lugares de despromoção esta jornada, visto que figura no 17.º posto com os mesmos 12 pontos de penúltimo e antepenúltimo classificados, Metz e Toulouse, respectivamente, sendo que este último emblema ainda vai actuar este domingo, frente ao Montpellier.