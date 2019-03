Leonardo Jardim perde pela primeira vez após o regresso ao Mónaco

O AS Mónaco, orientado pelo treinador madeirense Leonardo Jardim, perdeu esta tarde frente ao antepenúltimo classificado, o Caen, em partida realizada no principado, por 0-1. O único tento do encontro foi apontado por Enzo Crivelli, aos 23 minutos de jogo.

Esta foi a primeira derrota averbada por Leonardo Jardim desde o seu regresso ao comando técnico do AS Mónaco, o que ainda assim não compromete a luta pela manutenção. Os monegascos figuram no 16.º lugar e estão a sete pontos acima dos lugares que de descida.