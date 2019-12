Juventus perde Supertaça de Itália para a Lazio

A Juventus perdeu, esta noite, em Riade, a oportunidade de renovar a conquista da Supertaça de Itália. A Lazio foi mais forte e bateu o emblema de Cristiano Ronaldo e companhia por 3-1, carregando aquele que é já o seu quinto ceptro para a cidade de Roma.

Sobre a marcha do marcador, Luís Alberto abriu a contagem logo aos 16 minutos dando vantagem aos pupilos de Inzaghi, mas antes do descanso (45’) foi Dybala que aproveitou da melhor maneira uma defesa incompleta do guardião da Lazio, após remate de CR7, para na recarga empatar a partida. Já no segundo tempo, Lulic (73’) e Cataldi (90+4’) fixaram o resultado final.