Juventus derrota Inter e assume liderança da liga italiana

A Juventus derrotou o Inter, por 2-1, este domingo, em jogo da 7.ª jornada da liga italiana. Cristiano Ronaldo não marcou, num jogo bastante exigente para o campeão italiano em título.

Paulo Dybala adiantou a equipa de Turim no marcador logo aos quatro minutos, mas Lautaro Martinez empatou aos 18, na transformação de uma grande penalidade.

A 10 minutos do fim, Gonzalo Higuain apontou o golo que valeu três pontos à Juventus. Com este resultado, a equipa de Ronaldo e companhia assume a liderança da liga italiana após sete jornadas, com um ponto de vantagem sobre o Inter de Milão.