Jubas ‘visitou’ CR7 e tem encontro marcado com o Garras no Estádio do Marítimo

O Jubas, conhecida mascote do Sporting, viajou para a Madeira juntamente com o plantel leonino, que esta segunda-feira tem encontro marcado com o Marítimo, às 19 horas, naquele que será o penúltimo jogo de encerramento da 23.ª jornada da I Liga.

Ora, a mascote leonina aproveitou o bom tempo que se faz sentir pela baixa do Funchal e ‘visitou’ Cristiano Ronaldo, que é como quem diz, foi até à estátua do ‘astro’ madeirense, fixada na calçada da Praça CR7, junto ao seu museu. “Vejam bem quem está na Madeira”, pode ler-se na publicação do clube lisboeta, no Twitter, frase que não ficou sem resposta por parte dos verde-rubros.

“Bem-vindo à ilha da Madeira Jubas. Não te esqueças, tens encontro marcado com o Garras, às 17 horas, à frente loja do Marítimo, no Estádio do Marítimo!”, respondeu o clube insular, agendando assim um encontro entre mascotes. Jubas, do lado dos sportinguistas, e Garras, do lado maritimista.