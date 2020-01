O treinador do Marítimo, José Gomes, disse hoje esperar dificuldades na deslocação ao terreno do Famalicão, da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, considerando que os minhotos não estão no terceiro lugar “por acaso”.

“Vai ser um jogo difícil, contra o terceiro classificado, uma equipa recheada de bons jogadores, muitos deles provenientes de grandes clubes. Não está no terceiro lugar por acaso, é uma equipa que joga bem, tem os seus princípios perfeitamente consolidados e tem demonstrado isso, jornada após jornada”, salientou, na conferência de imprensa de antevisão da partida de domingo.

José Gomes acredita num jogo “bem disputado” e “interessante”, com as duas equipas a “quererem jogar” e pretende ver os seus jogadores criar mais oportunidades de golo em comparação com a última partida, no Funchal, com o Vitória de Guimarães, que terminou empatada (0-0).

O Famalicão vai receber o Marítimo, após ter enfrentado o Paços de Ferreira, para os quartos de final da Taça de Portugal, a meio da semana, jogo que venceu por 1-0, o que não traz benefícios para os ‘verde rubros’, de acordo com o técnico.

“Eles têm 72 horas de recuperação e, com o profissionalismo que eu sei que existe no Famalicão, têm pessoas competentes para ajudarem os jogadores a recuperar. Não acho que, por aí, seja uma vantagem e também há três a quatro jogadores que iniciaram o jogo [da Taça de Portugal] que provavelmente não vão iniciar contra nós”, justificou José Gomes.

Já com dois reforços garantidos na janela de transferências de janeiro - Joel Tagueu e Diego Moreno -, o treinador maritimista admitiu a vinda de mais uma contratação, um médio ofensivo, embora o equilíbrio do plantel também seja importante.

“Se vêm para ajudar a subir o nível da equipa e a qualidade de jogo, muito bem. Senão podemos reduzir da mesma forma e abrir mais espaço para aproveitar jogadores da equipa B e sub-23 do que trazer só por trazer”, comentou.

O Marítimo, 11.º classificado com 19 pontos, visita o Famalicão, terceiro com 30, no domingo, com o apito inicial marcado para as 17h30.