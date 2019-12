Joel Tagueu regressa ao Marítimo

O avançado internacional camaronês Joel Tagueu regressa à Madeira na próxima semana para reforçar o setor atacante do Marítimo da Madeira para a segunda metade da temporada 2019/2020, segundo o site do clube.

Joel Tagueu iniciou o ano com a camisola do Cruzeiro de Belo Horizonte, e respondeu afirmativamente à solicitação do emblema verde-rubro para voltar a uma casa onde foi extremamente feliz.

Durante a sua primeira passagem pelo Caldeirão dos Barreiros, que compreende as épocas 2017/2018 e 2018/2019, Joel Tagueu vestiu a camisola verde-rubra em 49 ocasiões e festejou 19 golos.

O avançado camaronês aterra na próxima semana na Madeira para se juntar aos companheiros e atacar a segunda parte da temporada.

Joel Tagueu será, a partir da próxima semana, novamente membro da família verde-rubra.