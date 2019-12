João Félix terceiro no Troféu Kopa do France Football

João Félix, de 20 anos, foi hoje terceiro classificado no Troféu Kopa da revista francesa France Football, galardão para o melhor futebolista do Mundo em 2019 com menos de 21 anos.

Cinco dias depois de ser eleito ‘Golden Boy’ pelo jornal italiano Tuttosport, o avançado que no último defeso trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid por 126 milhões de euros foi batido pelo holandês Matthijs De Ligt (Ajax/Juventus), o vencedor, e o inglês Jason Sancho (Borussia Dortmund), segundo.

Félix estava também nos 30 nomeados para a Bola de Ouro, prémio para o melhor jogador do ano, tendo acabado no 28.º lugar, numa lista em que Bernardo Silva foi nono e Cristiano Ronaldo está também no ‘top 10’, pela 13.ª vez.

Também tinham entrado na lista de 10 pretendentes ao Troféu Copa o nigeriano Samuel Chukwuze, o francês Mattéo Guendouzi, o alemão Kai Havertz, o sul-coreano Lee Kang-in, o italiano Moise Kean, o guarda-redes ucraniano Andrei Lounine e o brasileiro Vinicius Jr.

Em 2019, João Félix ajudou o Benfica a conquistar o campeonato luso e Portugal a arrebatar a primeira edição da Liga das Nações, protagonizando, depois, uma das maiores transferências da história do futebol.

O Prémio do France Football para jogadores com menos de 21 anos homenageia Raymond Kopa - falecido em 2017 com 85 anos -, que foi um dos melhores jogadores franceses da história, venceu a Bola de Ouro em 1958 e jogou no Angers, Reims e Real Madrid.

O francês Kylian Mbappé, jogador do Paris Saint-Germain, foi o vencedor da primeira edição do prémio, em 2018.