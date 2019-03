Já arrancou o Nature Trail Porto Santo

Desde as oito horas desta manhã de sábado, 2 de Março, que estão a decorrer a maratona, meia-maratona e mini-maratona integradas no Nature Trail Porto Santo.

Cerca de quinhentos participantes estão a correr pela praia, caminhos e trilhos das montanhas da Ilha Dourada.

O DIÁRIO “apanhou” alguns destes atletas que desciam do Pico Ana Ferreira, passando pelos trilhos do campo de Golf, para depois seguir para Lapeira de Dentro, rumo às Eiras. Mais perto do meio dia começarão a chegar os primeiros atletas ao centro da cidade.

De relembrar que o Nature Trail Porto Santo prossegue amanhã, com a realização de uma pequena prova destinada aos mais atletas mais pequenos, com cerca de dois quilómetros, seguindo-se a entrega de prémios e confraternização.