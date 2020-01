Ivo Vieira quer “tirar a bola” ao Benfica para ter hipóteses de vencer

O treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, considerou hoje que a sua equipa deve impedir o Benfica de ter bola para discutir e vencer o jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado.

Os vitorianos, disse o técnico madeirense, vão lutar pelos três pontos na recepção à turma da Luz, líder do campeonato, com 39 pontos em 42 possíveis - perdeu apenas com o FC Porto (2-0) -, mas, para os alcançarem, vão precisar de manter a “identidade” ofensiva apresentada ao longo da época, sem perderem o equilíbrio dentro de campo.

“Vamos procurar ser o mais equilibrados possível e tirar a bola ao Benfica, porque é uma equipa forte com bola e nas transições. Se quisermos discutir o jogo, teremos de ter muita bola. (...) Ao tirar a bola a equipas com bastante competência a nível ofensivo, poderemos estar mais perto do nosso objectivo”, afirmou, na conferência de antevisão ao encontro marcado para as 20h30, em Guimarães.

Ivo Vieira acrescentou que os vimaranenses, actuais quintos classificados da prova, com 21 pontos, tencionam exibir a postura competitiva apresentada no primeiro duelo com as ‘águias’ nesta época, em Lisboa, para a Taça da Liga (0-0), dando “qualidade ao jogo” e “visando a baliza adversária”.

Desde a época 2011/12, em que venceu os ‘encarnados’ (1-0), o Vitória averbou um empate e seis derrotas perante o mesmo adversário, nos duelos em casa para a I Liga. Apesar de querer alterar essa estatística, o ‘timoneiro’ dos minhotos realçou que as dificuldades esperadas no sábado advêm da “força” do Benfica neste momento.

“As estatísticas valem o que valem. Ficam para trás. Vamos defrontar a equipa mais forte da Liga neste momento. Temos os nossos argumentos e temos o facto de jogar em casa, perante os nossos adeptos, que estarão fervorosos, em luta com a equipa, para conseguirmos um resultado positivo”, disse.

Questionado sobre a eventual subida de rendimento no campeonato após a saída da Liga Europa - os vitorianos foram quartos e últimos no grupo F, com cinco pontos -, Ivo Vieira admitiu que a presença europeia pode ter dificultado a “abordagem de certos jogos” de “uma equipa jovem”, a quem falta “alguma maturidade”, mas lembrou que a I Liga sempre foi o “grande objectivo” da época.

O treinador dos vimaranenses admitiu ainda que o lateral direito Sacko está em “dúvida” para sábado e que o médio André André, ausente da competição desde março de 2019, está ainda indisponível para jogar, apesar de já treinar em pleno com o restante plantel.

Ivo Vieira negou ainda quaisquer receios quanto a possíveis saídas de jogadores no mercado de transferências de janeiro, tendo dito que, a acontecerem, poderão ser “boas para o Vitória, para os atletas e para o treinador que as promoveu”.

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga, com 21 pontos, recebe o Benfica, líder, com 39, em partida da 15.ª jornada, agendada para as 20h30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.