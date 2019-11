Investidor do União da Madeira SAD recorre à justiça

O investidor da SAD do União vai recorrer à justiça. E garante que não vai injectar mais dinheiro na SAD unionista. Nuno Sampaio, que é representante do investidor Paulo Rodrigues, foi impedido de marcar presença na Assembleia-geral extraordinária de segunda-feira, tendo mesmo chamado a polícia, que compareceu na sede do clube madeirense. Nuno Sampaio garantiu, na ocasião, que este investidor tinha adquirido acções da SAD azul-e-amarela, reclamando legitimidade para estar na AG.

Numa conferência de imprensa realizada esta tarde-feira, Nuno Sampaio garantiu que o investidor vai agir judicialmente contra o presidente da Assembleia-Geral do União, Estanislau Barros, a presidente do Clube Futebol União, Tânia Silva, e o accionista António Lopes. “Estas três personagens serão responsabilizadas pelos graves e deploráveis atropelos cometidos ontem na Assembleia Geral”. Vai ainda avançar com uma providência cautelar para suspender as deliberações da AG de segunda-feira, que culminou com a saída de Filipe Silva da presidência da SAD unionista.

“No dia de ontem assistimos a um atentado terrorista sem precedentes ao União da Madeira SAD”, afirmou Nuno Sampaio, que teve Filipe Silva ao seu lado nesta conferência de imprensa.

“Até ao momento o nosso investimento no União da Madeira SAD ronda os cerca de 50 mil euros. E estava previsto nesta semana, mais propriamente amanhã, a entrada de mais 250 mil euros destinados ao pagamento de vencimentos aos jogadores, equipa-técnica, aos funcionários e outras despesas correntes”, acrescentou Nuno Sampaio. “Ainda ontem regularizámos o pagamento do gás com o restabelecimento do fornecimento no dia de hoje na Academia do União da Madeira, dando garantia de funcionamento aos treinos e jogos da nossa formação”, acrescentou Nuno Sampaio.

Já Filipe Silva, ex-presidente da SAD do União, garante que “anda aqui muita gente adormecida”. “Vai haver muita surpresa sobre o que se passou em relação à eleição da direcção do clube. Acho muito bem que o Ministério Público investigue”, sublinhou.