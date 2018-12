Ingleses do Reading anunciam contratação do treinador José Gomes

O Reading, do segundo escalão do futebol inglês, anunciou hoje a contratação do treinador português José Gomes, que orientava o Rio Ave, atual sexto classificado da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico de 48 anos, que iniciou esta época no emblema vila-condense, estava desde sexta-feira em Inglaterra para ultimar os detalhes da transferência, depois de os dois clubes terem chegado acordo para desvinculação do técnico.

Apesar de José Gomes não ter cláusula de rescisão fixada quando assinou pelos vila-condenses, o Rio Ave deverá receber uma compensação financeira pela libertação do técnico, que tinha contrato até final da época, com mais uma de opção.

O técnico português já assistiu hoje à prestação da sua nova equipa, na derrota desta tarde, frente Middlesbrough (1-0), em partida a contar para 23.ª jornada do Championship, no qual o Reading ocupa o 21.º lugar, logo a seguir à posições de despromoção.

Em declarações ao site do clube inglês, Nigel Howe, o diretor geral, confessou estar “muito contente com a contratação de um treinador que tem uma reputação impressionante em Portugal”.

Já José Gomes, em declarações ao site do Rio Ave, deixou uma nota de “agradecimento pela forma como foi recebido em Vila do Conde por toda estrutura do clube”, mostrando-se “orgulhoso por ter orientado um grupo que foi uma verdadeira família”.

“Parece que arrancaram um pedaço de mim com esta saída, mas se algum dia a vida proporcionar a oportunidade de repor este pedaço, irei regressar com toda a determinação”, disse José Gomes.

Apesar de ter ficado sem treinador, António Silva Campos, presidente do Rio Ave, enalteceu a postura do técnico, que diz “ter colocado os interesses do clube sempre à frente dos interesses pessoais”, garantindo que “a porta do Rio Ave estará sempre aberta para o José Gomes”.

Nesta nova etapa da sua carreira, o treinador leva grande parte dos adjuntos que o acompanharam nos últimos seis meses no Rio Ave: o técnico português faz-se acompanhar do adjunto Jorge Mendonça, do analista João Penedo, do treinador de guarda-redes Jorge Batista e do preparador físico Rui Santos.