III ‘Dog Trail Machico’ realiza-se a 4 de Maio

No próximo dia 4 de Maio, em Machico, terá lugar a terceira edição do ‘Dog Trail Machico’. Uma organização da Câmara Municipal de Machico, em parceria com a Associação de Atletismo (AARAM) da Madeira e a Vetmedis.

O evento temuma vertente solidária, sendo que as verbas angariadas revertem para associações ligadas à causa animal. As inscrições para o evento podem ser efectuadas na página oficial da AARAM ou na Câmara Municipal de Machico até ao dia 2 de Maio e têm um custo simbólico de dois euros.

“Esta é já a 3ª edição do Dog Trail em Machico. Foi uma iniciativa inédita na altura e é, para nós, um evento significativo uma vez que foi com o meu mandato autárquico que iniciamos um trabalho direccionado à política animal no concelho”, afirmou Ricardo Franco, presidente da Câmara Municipal de Machico, durante a apresentação do event, que decorreu esta segunda-feira, nos Paços do Concelho.

“É um trabalho que é feito todos os dias, é sensibilizar de outra forma ao trazer os animais para as iniciativas recreativas e desportivas, conseguindo assim um efeito mais positivo daquilo que são as políticas públicas nesta matéria”, vincou o autarca, realçando que em Machico não existia “praticamente nada” nessa área.

Por seu turno, Policarpo Gouveia, presidente da Associação de Atletismo da Madeira, revelou que a prova irá integrar um circuito de Dog Trail regional, que integrará (além desta prova inaugural de 4 de Maio) uma prova na Ribeira Brava, em Julho, e outra no Funchal, em Setembro.

Já Duarte Correia, responsável pelo Hospital Veterinário da Madeira, deixou uma chamada de atenção aos donos dos animais: “os cães braquicéfalos [conhecidas por terem o focinho achatado, como o Boxer, Bulldog Inglês, Bulldog Francês, Pug, Pequinês, Shih Tzu, Dogue de Bordeaux ou Boston Terrier], devido a potenciais problemas de saúde, não podem entrar nestas provas.”

De referir que, para além da vertente competitiva, com provas para animais de grande porte (2,5kms) e animais de pequeno porte (1,5kms), no Dog Trail haverá ainda uma vertente lúdica e formativa, com a realização de um desfile e de acções de sensibilização para o não abandono dos animais.