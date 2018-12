Há uma nova escola de futebol na Madeira, denominada ‘Associação Escola de Futebol João Inácio’, que tem por missão “desenvolver a actividade da prática do futebol e outras modalidades desportivas, com o objectivo de desenvolver as capacidades de todos os atletas através dos treinos, jogos e participação em torneios e campeonatos de futebol ou outras modalidades”.

Desenvolver uma cultura desportiva de ‘empowerment’ individual e de grupo, alicerçado num projecto promotor do potencial desportivo e escolar, difundir a prática do desporto em geral entre os seus associados, promover actividades culturais e recreativas, lúdicas e desportivas para os associados e população geral, bem como filiar-se na Associação de Futebol da Madeira, são outras das metas traçadas por esta nova instituição.

João Inácio, o principal mentor do projecto, é licenciado em Educação Física e Desporto e, enquanto treinador, orientou equipas como o Pontassolense, Porto da Cruz e Santacruzense. Esteve, anteriormente, na criação no Clube Escola ‘O Liceu’.