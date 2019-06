António Campos guarda redes que nas cinco últimas temporadas defendeu a baliza do Águas Santas é o mais recente reforço do Madeira Andebol SAD. Formado no ABC onde alinhou durante nove temporadas, regista ainda passagens pelo Belenenses e Sporting da Horta nos Açores. Foi um dos elementos chave ainda recentemente nas meias-finais da Taça de Portugal frente aos madeirenses. Está assim resolvido este dossier ‘da baliza’ com uma excelente opção para o lugar importante na equipa da SAD.