Grolli e Rúben Ferreira recuperam e estão no onze do Marítimo

Já há os onzes iniciais do encontro desta tarde no Estádio do Marítimo entre Marítimo e Moreirense a contar para a 25.ª jornada da I Liga de futebol

Do lado dos verde-rubros destaque para os defesas Grolli e Rúben Ferreira que treinaram toda a semana condicionados devido a lesões sofridas no jogo anterior diante do Guimarães.

Eis o onze escolhido pelo técnico Petit: Charles, Nanu, Zainadine, Grolli, Rúben Ferreira, Edgar Costa, Vukovic, René Santos, Barrera, Pelágio e Joel Tagueu.

Já do lado do Moreirense o treinador madeirense Ivo Vieira irá contar com Ivanildo, jogador que apresentou queixas ao longo da semana mas veio a recuperar.

Eis o onze do Moreirense: Jhnatan; João Aurélio, Iago dos Santos, Ivanildo e Bruno; Arsénio, Fábio Pacheco, Neto e Chiquinho; Texeira e Heriberto.

A partida tem início pelas 15h30 e terá como árbitro o lisboeta Hugo Miguel.