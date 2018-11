GR dá prioridade aos agricultores em detrimento do campo de golfe do Santo da Serra

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais da Madeira, Susana Prada, disse esta tarde que para não prejudicar os agricultores, o Governo Regional “tem vindo a dar prioridade ao regadio agrícola em detrimento da rega do campo de golfe” do Santo da Serra.

Por isso, a governante avançou que o investimento de 1,6 milhões de euros num novo sistema de rega, mais eficiente, permitirá regar o campo com menos água”, explicando que tendo em conta que “a precipitação está a diminuir e a temperatura a aumentar, as disponibilidade hídricas serão cada vez menores, pelo que há que investir em sistemas mais eficientes, que permitam regar com menos água a mesma área”. “É isso que o Governo está a fazer”.

