Gonçalo Guedes marcou primeiro golo oficial por Portugal

Gonçalo Guedes marcou hoje o seu primeiro golo oficial ao serviço de Portugal, depois de três em jogos particulares, ao inaugurar o marcador face à Holanda, na final da Liga das Nações em futebol, no Estádio do Dragão.

Aos 60 minutos, numa jogada entre dois jogadores ‘made in Seixal’, o avançado do Valência, que se estreou como internacional ‘AA’ em 14 de novembro de 2015, na Rússia, faturou à entrada da área, depois de um passe de Bernardo Silva.

Gonçalo Guedes estreou-se a marcar por Portugal em 10 de novembro de 2017, em Viseu, frente à Arábia Saudita (3-0), e, em 07 de junho de 2018, ‘bisou’ frente à Argélia (3-0), no Estádio da Luz, em Lisboa, em dois jogos de preparação para o Mundial2018.

Em termos de finais, o jogador de 22 anos, que substituiu João Félix no ‘onze’, em relação à meia-final com a Suíça (3-1), é o segundo português a faturar, depois do ‘herói’ Éder.

O atual jogador do Lokomotiv Moscovo marcou o golo mais importante da história do futebol português, aos 109 minutos, do prolongamento da final do Europeu de 2016, perante a anfitriã França (1-0), em pleno Estádio de Saint-Denis.

Na outra final, do Europeu de 2004, Portugal perdeu por 1-0 frente à Grécia, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Gonçalo Guedes foi substituído aos 75 minutos, cedendo o lugar ao benfiquista Rafa.