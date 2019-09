Golo de Ronaldo decisivo para vitória da Juventus sobre o Verona

O golo de grande penalidade marcado por Cristiano Ronaldo foi decisivo, esta tarde, para a vitória da Juventus sobre o Verena por 2-1.

Neste jogo do campeonato italiano, o Verona até marcou primeiro, com um grande golo do português Miguel Veloso, aos 20 minutos. Mas o Juventus empatou aos 31 minutos por Ramsey e Cristiano Ronaldo viria a fechar o resultado no início da segunda parte (49 minutos) com o referido golo de penalti.

Com esta vitória a Juventus passa provisoriamente para a frente do campeonato italiano, com 10 pontos, mais um que o Inter, mas que tem menos um jogo.