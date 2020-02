Futebol feminino ‘concentrado’ em Gaula

Gaula estreia-se na recepção da concentração de iniciadas e infantis de futebol feminino.

A quarta concentração vai ter lugar no Complexo Desportivo de Gaula, durante a manhã deste sábado, e conta, no escalão de iniciadas, com jogadoras do Bairro da Argentina, Caniçal e Marítimo.

Na categoria de infantis, a Selecção da Madeira participará com atletas de diversas colectividades regionais: Jardim da Serra, Camacha, Machico, Porto da Cruz, “Os Xavelhas”, AEF João Inácio, Santanense, CE “O Liceu”, Juventude Gaula, Estreito e Juventude AC.

Além da Selecção da Madeira, a competição de infantis será enriquecida com as equipas do Bairro da Argentina, Caniçal e Marítimo.

Refira-se que, à partida para esta quarta concentração, o Marítimo lidera a classificação nas iniciadas (21 pontos) e o Bairro da Argentina nas infantis (23 pontos).