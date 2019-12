Funchal volta a ser reconhecido como ‘Município Amigo do Desporto’

O Funchal voltou a ser premiado com o galardão ‘Município Amigo Desporto’ pela a Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD). Este é o quarto ano consecutivo em que o Funchal recebe a bandeira que reconhece as políticas e investimentos que o município tem feito em prol do Desporto.

O vereador com o pelouro do Desporto na autarquia, João Pedro Vieira, recebeu o prémio entregue por Dimas Pinto, presidente da APOGESD, por Pedro Mortágua Soares, responsável pelo Programa Municípios Amigos do Desporto e por Vítor Pataco, presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude. A cerimónia decorreu na Gala da APOGESD, no âmbito do XX Congresso da APOGESD, que decorreu no Funchal, de 28 a 30 de Novembro.

João Pedro Vieira começou por agradecer a organização “por trazer o Congresso e a Gala ao Funchal, pela primeira vez realizado fora do território continental, em que o Município anfitrião é também premiado. Receber esta bandeira neste contexto tem um sabor ainda mais especial”.

O Vereador enalteceu que “este reconhecimento é fruto da promoção das iniciativas por parte deste executivo, do investimento municipal, do estabelecimento de parceiras entre associações, clubes e atletas sempre com vista à dinamização da actividade física, tanto na vertente do desporto federado como na promoção do desporto para todos”.

“O Funchal é actualmente capaz de atrair eventos regionais, nacionais e internacionais, é um destino de turismo desportivo, graças às condições naturais, às infra-estruturas e a todos os apoios para os quais a Câmara Municipal do Funchal está sempre disponível, sejam financeiros, logísticos ou humanos”, enfatizou,

A APOGESD determina que um ‘Município Amigo do Desporto’ estabelece e implementa abordagens com o intuito de aumentar o desempenho organizacional das estruturas de planeamento e operacionalização desportiva, com vista à obtenção de excelentes resultados, ao nível do desenvolvimento desportivo. De acordo com a Associação, o desporto é, por isso, um factor de desenvolvimento do território e de melhoria da qualidade de vida da sua população, devendo ser reconhecidas as boas práticas, no sentido de as partilhar, potenciando o desenvolvimento desportivo português.

O galardão ‘Município Amigo do Desporto’ assenta em dez áreas de análise, nomeadamente: Organização desportiva, Instalações desportivas, Eventos desportivos, Programas desportivos, Estratégias de sustentabilidade ecológica, Desporto solidário, Parcerias, Realidade Desportiva, Legislação, Marketing e Inovação. O Funchal obteve pontuação alta ou muito alta em quase todas as categorias.