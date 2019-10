Frederico Rezende partilha a sua travessia Lisboa-Funchal em mota de água no Museu da Marinha

Este sábado, dia 19 de outubro, pelas 11 horas, terá lugar mais uma Conversa Informal no Museu de Marinha.

Desta vez iremos “viajar” com o Eng.º Frederico Rezende, ao partilhar as suas experiências de viagens abordo de uma mota de água, nomeadamente durante aquela que foi a mais longa travessia em mar aberto realizada em semelhante embarcação, entre Lisboa e o Funchal. Um feito que mereceu a distinção e o registo nos Records do Mundo do Guinness.

A entrada é livre