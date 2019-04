FPF entrega 5.122 euros a instituição de solidariedade social

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) entregou hoje a uma instituição de solidariedade social de Gondomar um cheque de 5.122 euros, como receita da venda dos bilhetes do Europeu feminino de futsal.

Momentos antes do início da final feminina de futsal da Taça de Portugal entre o Benfica e a Novasemente, o presidente da FPF, Fernando Gomes, foi ao centro do pavilhão Multiusos de Gondomar, para entregar o cheque à presidente da Gondomar Social, Helena Loureiro, que estava acompanhada pela vereadora do pelouro do Desporto, Sandra Almeida.

Aproveitando o facto de Gondomar ser, desde quinta-feira, palco dos jogos que vão apurar o vencedor feminino e masculino da Taça de Portugal de futsal, a FPF procedeu hoje à entrega do valor à instituição que apoia e acolhe raparigas oriundas de famílias desestruturadas.

No primeiro Europeu de futsal feminino, que decorreu em fevereiro, em Gondomar, estabeleceu-se um preço simbólico -- um euro - para os bilhetes, ficando combinado entre a UEFA e a FPF que a receita reverteria para uma instituição de solidariedade social do concelho.

Nessa competição, a Espanha derrotou na final Portugal, por 4-0.