Flamengo de Jorge Jesus já é líder isolado do campeonato brasileiro

O Santos empatou hoje a um golo na receção ao Athletico Paranaense e deixou o Flamengo, de treinador português Jorge Jesus, isolado na liderança do campeonato brasileiro de futebol, após 18 jornadas.

A formação de São Paulo esteve a perder, por culpa de um tento do argentino Braian Romero, aos 42 minutos, só conseguindo salvar um ponto nos descontos, aos 90+1, graças a uma grande penalidade convertida pelo uruguaio Carlos Sánchez.

No sábado, o Flamengo somou o quinto triunfo consecutivo, ao vencer fora o lanterna-vermelha Avaí por 3-0, com tentos do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, o 15.º na prova, aos 11 minutos, do espanhol Pablo Mari, aos 32, e de Reinier, aos 53.

Depois do desaire no reduto do Bahia, por 3-0, em 04 de agosto, o ‘onze’ de Jesus bateu consecutivamente Grêmio (3-1 em casa), Vasco da Gama (4-1 fora), Ceará (3-0 fora), Palmeiras (3-0 em casa) e agora Avaí.

Na tabela, o Flamengo soma 39 pontos, contra 37 do Santos e 33 do Palmeiras, que soma menos um jogo e, na estreia de Mano Menezes, que sucedeu a Luiz Felipe Scolari, ganhou no sábado por 2-1 no reduto do Goiás.