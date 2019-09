FC Porto vence Rio Ave e encosta-se ao Benfica na I Liga

O FC Porto somou hoje o sexto triunfo seguido na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 no terreno do Rio Ave, mantendo-se a par do Benfica na perseguição ao líder Famalicão.

Neste encontro da sétima jornada, o quarto golo de Marega no campeonato, marcado aos 12 minutos, valeu o triunfo aos ‘dragões’, que chegavam a Vila do Conde pressionados pelas vitórias de Benfica e Famalicão no sábado.

Com 18 pontos, o FC Porto mantém-se em igualdade com os campeões nacionais, que receberam e venceram o Vitória de Setúbal (1-0), e ambos seguem a um ponto do Famalicão, que derrotou em casa o Belenenses SAD (3-1).

O Rio Ave, quarto à entrada da ronda sete, caiu para o sétimo posto, com 10 pontos, perdendo posições para Vitória de Guimarães (12), Boavista (11) e Santa Clara (11).