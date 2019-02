FC Porto e Braga, em momentos opostos, lutam por vaga na final na Taça de Portugal

FC Porto e Sporting de Braga, que se encontram em momentos distintos da época, defrontam-se na terça-feira, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, quase três anos depois da final conquistada pelos minhotos.

No Estádio do Dragão, no Porto, as duas formações, que já se defrontaram por duas vezes nas meias-finais (1977/78 e 2003/04), começam a lutar por uma vaga na final, depois de o Benfica se ter adiantado ao Sporting na primeira mão da outra meia-final (2-1), há duas semanas.

Os ‘dragões’, líderes isolados do campeonato, somam duas vitórias seguidas, perante Vitória de Setúbal (2-0) e Tondela (3-0), para o campeonato, a última na sexta-feira, com golos de Pepe, Óliver e Herrera.

Em contraste, os ‘arsenalistas’ chegam ao duelo das ‘meias’ na sequência de dois desaires, nos quais não anotaram qualquer golo, na visita a Alvalade (3-0) e na receção ao Belenenses (2-0), e estão agora a oito pontos do primeiro posto.

O FC Porto já poderá contar com Soares, que cumpriu suspensão frente aos tondelenses, num encontro em que o argelino Brahimi, que se tinha lesionado com a Roma, atuou nos últimos 20 minutos e assistiu Herrera para o último golo portista, mostrando estar em condições de ser aposta de Sérgio Conceição.

Nos bracarenses, o central Raul Silva vai cumprir o segundo de três jogos de castigo, na sequência da agressão ao sportinguista Acuña, há uma semana.

O FC Porto não perdeu qualquer um dos últimos seis duelos com o Braga e impôs mesmo a primeira derrota aos ‘arsenalistas’ esta época, na 10.ª jornada da I Liga, graças a um golo de Soares, aos 88 minutos.

O 18.º duelo entre as duas formações para a Taça de Portugal acontece quase três anos depois do triunfo do Sporting de Braga no Estádio Nacional, em Oeiras, no desempate por grandes penalidades.

Rui Fonte e Josué deram uma vantagem aos minhotos, mas André Silva marcou por duas vezes para os portistas, que acabariam por ser derrotados da marca dos 11 metros.

Ainda assim, os ‘azuis e brancos’ têm claro domínio neste historial particular, já que conquistaram 12 triunfos nas 17 partidas realizadas e apenas perderam três: em 1957/58, 2001/02 e 2012/13, sendo que na primeira acabaram por seguir em frente na prova, pois tinham vencido a primeira mão dos ‘oitavos’.

FC Porto e Sporting de Braga jogam na terça-feira, a partir das 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto.