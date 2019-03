FC Porto aumentou ganhos para 78,44 milhões de euros e cofres continuam abertos

O FC Porto aumentou hoje para 78,44 milhões de euros (ME) o montante amealhado na edição 2018/19 da Liga dos Campeões em futebol em receitas diretas, ao afastar a Roma e qualificar-se para os quartos de final.

Depois do desaire por 2-1 em Roma, os portistas superaram no Dragão a formação transalpina por 3-1, após prolongamento, registo que lhes valeu mais 10,5 milhões de euros para os cofres, a juntar aos 67,94 que já tinham somado por terem alcançado os ‘oitavos’.

Face ao triunfo na edição 2017/18 da I Liga portuguesa, os ‘dragões’ tiveram entrada direta na fase de grupos da ‘Champions’, recebendo 15,23 ME pela presença.

Pelo ‘ranking’ da UEFA nos últimos 10 anos, o FC Porto, sétimo colocado entre os 32 finalistas, recebeu mais 28,81 ME (1,108 a multiplicar pela posição inversa na tabela).

Depois, o conjunto de Sérgio Conceição aproveitou da melhor forma um sorteio favorável para totalizar 16 pontos no Grupo D, face a Lokomotiv Moscovo, Schalke 04 e Galatasaray, e amealhar mais 14,4 ME (2,7 por vitória e 0,09 por empate).

Com o consequente apuramento para os ‘oitavos’, o FC Porto conseguiu mais 9,5 ME.

Os ‘dragões’ qualificaram-se e como primeiros do agrupamento, evitando logo vários ‘tubarões’: também não lhes tocou os que havia no Pote 2, mas a Roma, que o FC Porto ultrapassou, adicionando 10,5 ME para o seu cofre, num total de 78,44.

Entre o ‘top 8’ da edição 2018/19 da ‘Champions’, o próximo objetivo passa por chegar às meias-finais, sendo que, à espera, está mais um cheque ‘chorudo’, agora de 12 ME: caso os consiga ‘agarrar’, ultrapassará os 90 milhões de euros.

Depois, restam dois prémios, 15 para o finalista vencido e 19 para o sucessor do Real Madrid, que, depois de vencer as últimas três edições, caiu terça-feira nos ‘quartos’ face ao Ajax, ao perder em casa por 4-1, depois de vencer em Amesterdão por 2-1.

Ao contrário dos ‘dragões’, o Benfica não passou sequer a fase de grupos, ao ficar no terceiro no Grupo E, atrás de Bayern Munique e Ajax, pelo que foi relegado para a Liga Europa e fechou a ‘Champions’ 2018/19 com 49,23 ME.

Com a ‘bênção’ do Sporting, mais precisamente de uma ‘inoportuna’ derrota dos ‘leões’ no reduto do Marítimo a fechar o último campeonato, o Benfica foi segundo na I Liga 2017/18 e, como tal, ficou a duas pré-eliminatórias dos milhões.

Os ‘encarnados’ conseguiram ultrapassar a terceira pré-eliminatória e o ‘play-off’, atingindo a fase de grupos, para garantirem, desde logo, os 15,23 milhões de presença, mais 27,7 pelo oitavo posto no ‘ranking’ da UEFA dos últimos 10 anos.

A estes 42,93 ME, o clube da Luz conseguiu adicionar 6,3 pelos resultados obtidos na fase de grupos (duas vitórias e um empate).

Além destes valores fixos, ainda há outros variáveis, como os que têm a ver com a televisão, o ‘Market Pool’, e ainda as receitas de bilheteira e mais tudo o que está associado a um encontro da principal prova europeia de clubes.