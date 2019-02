Faltam 17 golos a Cristiano Ronaldo para igualar feito histórico da Serie A

Cristiano Ronaldo lidera a lista de melhores marcadores da Liga Italiana com 19 golos apontados nesta temporada de estreia com a camisola da Juventus. Ora, quando restam 14 partidas para o final da Serie A, o DIÁRIO fez as contas e CR7 terá de apontar 17 tentos até ao final de Maio para chegar aos 36 golos e igualar uma meta histórica: ser um dos jogadores que mais balançou as redes numa só edição da liga de futebol transalpina.

Até hoje, apenas dois futebolistas conseguiram fazê-lo: Gino Rossetti (Torino – 1928/29) e, mais recentemente, Gonzalo Higuaín (Nápoles – 2015/16). Mas, se o ‘astro’ madeirense se ficar pelos 16 golos até ao fim da temporada, na Serie A, também irá igualar outro registo interno, podendo tornar-se, a par de Ferenc Hirzer (1925/26), no jogador da Juventus com mais golos apontados numa só época, na Liga Italiana: 35 tentos.

De resto, o jogador de 34 anos está na corrida para mais uma Bota de Ouro ombreando neste momento com Kylian Mbappé (19) e estando a três de igualar Lionel Messi (22) nos melhores marcadores das ligas europeias. Cristiano Ronaldo conta já com quatro Botas de Ouro (2007/2008, 2010/2011, 2013/2014 e 2014/2015) e almeja, pelo menos, chegar à quinta a fim de igualar o registo da ‘La Pulga’.

Recorde-se que, nesta altura, Cristiano Ronaldo é o máximo goleador da Serie A, com 19 tentos concretizados, seguido por Piatek (Milan – 17 golos), Quagliarella (Sampdoria – 16 golos) e Duvan Zapata (Atalanta – 16 golos). Entre todas as competições, o madeirense soma já 21 golos.