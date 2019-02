Executivo municipal acolhe dirigentes desportivos locais para sentir o pulso ao Desporto no Porto Santo

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos recebeu dirigentes e responsáveis por clubes e associações locais para ouvir, principalmente, as suas preocupações, anseios e dificuldades. Acompanhado pelo seu vice-presidente, Pedro Freitas, pelo vereador José António Castro e pelo Chefe de Gabinete, Élvio Sousa, Idalino Vasconcelos registou as principais dificuldades e anseios dos líderes desportivos do Porto Santo, bem como anotou diversas sugestões em prol do Desporto no Porto Santo. De uma forma geral, todos os dirigentes consideram estar a necessitar de mais e melhores apoios, ajustar os critérios para concessão de apoio, bem como é importante a reativação da Associação de Desportos do Porto Santo e lançar as bases para a criação de uma Carta Desportiva da ilha.

Nesta iniciativa municipal, estiveram presentes diversos responsáveis locais, tais como o Clube Naval do Porto Santo, Sporting Clube do Porto Santo, Ginásio Clube Porto Santo, Basquete Clube do Porto Santo, Associação Desportiva os Profetas, Associação de Desportos do Porto Santo e ainda recente PXO Golfe Clube, que elogiaram a iniciativa municipal de audição dos clubes. Por dificuldades técnicas com a videoconferência prevista, não foi possível a recolha de contributos do Clube Desportivo Portosantense, nomeadamente do seu presidente.

Na reunião sentiu-se o pulso, foram auscultados e recolhidos vários contributos dos clubes e associações, para que se possam afinar os apoios que são efectivados pelo Município do Porto Santo. Recorde-se que em 2018, a Câmara Municipal celebrou acordos de cooperação técnica e financeira que teve por objecto a comparticipação financeira do Município do Porto Santo no apoio às actividades desportivas com os clubes e associações locais, sendo as verbas integralmente pagas no ano civil 2018.

O Município do Porto Santo, no âmbito da sua política de apoio ao desporto local, concedeu os seguintes apoios, em 2018. Associação Desportiva os Profetas, 2000€; Basquete Clube do Porto Santo, 3,000€; Clube Naval do Porto Santo - 4,000 euros; Sporting Clube do Porto Santo, 5,000 euros.