Euro’2020: Irlanda do Norte, Bélgica e Itália com o pleno de 12 pontos

Irlanda do Norte, Bélgica e Itália juntaram-se hoje a Espanha e Polónia como as únicas equipas com o pleno de 12 pontos em quatro jogos disputados no apuramento para o campeonato da Europa de 2020 de futebol.

A Alemanha ‘esmagou’ a Estónia (8-0) e tem os nove pontos correspondentes aos três encontros que disputou no grupo C, contudo, está a três da Irlanda do Norte, que ganhou 1-0 na Bielorrússia e tem 12: os germânicos visitam o surpreendente rival em 09 de setembro, três dias depois de receberem a Holanda.

A ‘laranja mecânica’, que no domingo perdeu a final da Liga das Nações para Portugal, por 1-0 no Estádio do Dragão, no Porto, soma apenas três pontos, mas tem somente dois encontros.

Dzeko, aos 32 minutos, encostou a bola para o 1-0 da Bósnia-Herzegovina em Itália, contudo, os transalpinos reagiriam com um grande remate de primeira -- e sem deixar cair -- de Insigne (49), seguido de remate em jeito de Marco Verratti (86).

A Itália é primeira do grupo J com 12 pontos, mais três do que a Finlândia e seis do que a Arménia, depois desta se impor por 3-2 em casa da Grécia, que segue com quatro.

Na ‘poule’ I, a Bélgica, líder do ranking da FIFA, bateu a Escócia por 3-0 -- Romelu Lukaku marcou aos 45+1 e 50 e De Bruyne aos 90+2 -- e comanda com 12 pontos, seguida da Rússia com nove, após se impor ao Chipre por 1-0, enquanto Cazaquistão e Escócia têm seis, todos com quatro encontros.

Dias depois de inesperada, mas merecida, derrota 2-0 na Turquia, a França goleou por 4-0 em Andorra e agora integra o trio no topo do grupo H, com os mesmos nove pontos em quatro jogos da Turquia e da Islândia, que venceu em casa (2-1) o duelo entre ambos.

O experiente defesa Ragnar Sigurðsson, aos 21 e 31 minutos, fez, de cabeça, os dois golos dos ilhéus, que viram o também defesa Dorukhan Toköz (40) reduzir do mesmo modo.

Na ‘poule’ E, Máté Pátkai encontrou aos 80 minutos uma bola solta na área e marcou o único golo do triunfo da Hungria por 1-0 sobre o País de Gales, que permite aos magiares serem primeiros com nove pontos, ao alcance da Eslováquia e da vice-campeã do Mundo Croácia, que têm seis, porém menos um jogo.

Portugal integra o grupo B no qual soma apenas dois pontos -- comprometedores empates caseiros com Ucrânia e Sérvia -, atrás da Ucrânia, que tem sete pontos, e do Luxemburgo com quatro, ambos em três partidas realizadas.