Espanha e Itália só contam com vitórias no apuramento para Euro2020

As seleções de futebol da Espanha e Itália mantiveram hoje o pleno de triunfos em seis jornadas no apuramento para o Euro2020, enquanto a Suíça beneficiou do empate da Dinamarca e aproximou-se dos lugares de apuramento.

No grupo J, os transalpinos sentiram dificuldades para vencer, por 2-1, em casa da Finlândia, segunda colocada: ao golo de cabeça de Immobile (59), ‘assistido’ por um contrário, responderam os nórdicos com penálti de Pukki (72), mas seria também de castigo máximo, mal assinalado, que Jorginho (79) resolveu.

A derrota da Bósnia-Herzegovina, por 4-2, em casa da Arménia ditou o afastamento do selecionador Robert Prosinecki, com apenas dois triunfos em seis jogos.

A Grécia, com o benfiquista Samaris no ‘onze’ e o companheiro de equipa Vlachodimonos no banco, cedeu ‘escandaloso’ empate caseiro 1-1 com o Liechtenstein, 182.º do ranking FIFA, face ao 54.º posto dos helénicos.

A Itália passeia a sua superioridade, com 18 pontos, seguida da Finlândia com 12. A Arménia tem nove, a Bósnia-Herzegovina sete, a Grécia cinco e o Liechtenstein um, todos com seis jogos.

Na ‘poule’ F, a Espanha não teve problemas ante as modestas Ilhas Faroé (4-0), com ‘bis’ do ex-benfiquista Rodrigo e de Paco Alcácer, e com o selecionador Robert Moreno a fazer nove alterações na equipa, mas mantendo o ‘capitão’ Sérgio Ramos, que assim igualou Iker Casillas como o mais internacional de sempre pelo país, com 167 desafios.

Horas antes, a Roménia sofreu para bater Malta por 1-0, sendo que os ilhéus viram um golo anulado já nos descontos, e foi quem mais beneficiou com o empate 1-1 entre Suécia e Noruega, que baralha as contas da qualificação.

A Espanha totaliza 18 pontos, a Suécia tem 11, a Roménia 10 e a Noruega nove, enquanto Malta e Ilhas Faroé, com três e zero pontos, respetivamente, já não têm aspirações.

No Grupo D, a Suíça, sem Seferovic, dispensado para assistir ao nascimento do filho, aproximou-se do segundo lugar, com goleada por 4-0 sobre Gibraltar e ao beneficiar do empate a zero da Dinamarca na Geórgia.

A República da Irlanda lidera isolada, com 11 pontos em cinco jogos, mais dois do que a Dinamarca, com nove, e três do que a Suíça, com oito pontos, mas só quatro desafios. A Geórgia tem quatro e Gibraltar continua sem pontuar.

No sábado, Portugal venceu por 4-2 em casa da Sérvia e é segundo do Grupo B, com cinco pontos, em três jogos, atrás da Ucrânia que tem 13, em cinco. Luxemburgo e Sérvia totalizam quatro pontos em quatro desafios e a Lituânia só conta um ponto.