Emanuel Pombo ‘conduz’ e-bike ao segundo lugar em prova espanhola

O madeirense Emanuel Pombo, participou no passado fim-de-semana na última etapa do circuito mundial de BTT, destinado às e-bike - biciletas eléctricas) na disciplina de Enduro.

Representando a equipa Miranda Factory E-Team, o internacional esteve em plano de evidência nesta última etapa do circuito mundial, que teve lugar em Barcelona.

Ao longo das cinco provas especiais (PE) que marcaram a prova de enduro Emanuel Pombo veio mesmo a sagrar-se vice-campeão da prova espanhola atrás do suíço Gustav Wildhaber.

O atleta insular cupmriu as especiais com o tempo de 6.32,84 minutos, ficando a apenas 00,06 milésimos do vencedor.