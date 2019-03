Dyego Sousa (ex-Marítimo) convocado à selecção portuguesa de futebol

Muitas surpresas nos convocados de Fernando Santos para os jogos com a Ucrânia (22 de Março) e a Sérvia (25 de Março) referentes à qualificação para o Euro 2020.

A grande novidade vai mesmo para a chamada de Dyego Sousa (ex-Marítimo), que pode vir a assinalar a sua primeira internacionalização pela selecção portuguesa de futebol. Recorde-se que o luso-brasileiro naturalizou-se em Novembro de 2017.

Actualmente ao serviço do Braga, Dyego Sousa leva já 14 golos apontados na I Liga, esta temporada, constando no terceiro posto dos melhores marcadores do campeonato. Ao serviço dos verde-rubros, o avançado de 29 anos apontou 24 golos em três temporadas. Chegou em Julho de 2014 e saiu no Verão de 2017 rumo ao Minho.

Guarda-redes: Rui Patrício, Beto e José Sá;

Defesas: João Cancelo, Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias, José Fonte, Raphael Guerreiro e Mário Rui;

Médios: William, Danilo, Rúben Neves, João Moutinho, Pizzi, João Mário e Bruno Fernandes;

Avançados: Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, Rafa, André Silva, João Félix e Dyego Sousa.