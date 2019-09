Duarte Santos em formação do CS Madeira

Foi com sala cheia de atletas, técnicos, dirigentes e encarregados de educação, que o árbitro internacional madeirense Duarte Santos realizou a convite do andebol do CS Madeira uma sessão de esclarecimento sobre as regras da modalidade.

Esta iniciativa decorreu ao final desta tarde no auditório da escola Horácio Bento de Gouveia. Uma excelente iniciativa para melhor esclarecimento de muitas dúvidas.