O treinador da Juventus garantiu que a derrota frente ao Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões, não afectou Cristiano Ronaldo.

No entanto, Massimiliano Allegri não quis revelar se vai poupar o jogador português no jogo de domingo com o Bolonha.

“É o melhor jogador do Mundo e transmite serenidade no balneário. Em Madrid fez uma das suas melhores exibições. Vamos ver se vai jogar amanhã”, afirmou em conferência de imprensa.