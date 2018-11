Daniela Sousa venceu meia maratona do Porto Santo

Daniela Sousa e Bruno Moniz são os grandes vencedores da Meia Maratona do Porto Santo, realizada esta manhã na ilha dourada.

A vencedora feminina revelou ao DIÁRIO a sua satisfação pelo resultado. Apesar das condições meteorológicas (chuva e vento), conseguiu fazer a prova em 1h19m5s, menos três minutos do seu registo anterior, cumprindo assim a sua missão de melhorar cada prestação.

“Estou muito satisfeita e isto mostra que os treinos estão a resultar e que vou no bom caminho para realizar uma boa época desportiva”, salientou Daniela Sousa.

Nos masculinos, a vitória coube a Bruno Moniz, adoptando a táctica de “prova de controle”.

“No inicio mantive-me atras do primeira pelotão e acelerei depois a meio da prova. Estava com algumas dores musculares e pensei que iria abandonar a corrida, mas felizmente correu tudo bem”, destacou Bruno Moniz que se prepara agora para a meia maratona da cidade de Évora, já no próximo fim-de-semana, com os olhos postos no pódio”.

A prova contou com a participação de alguns porto-santenses. Pedro Brito gosta de participar nesta prova por ser uma forma de contribuir para o evento que ajuda a economia local, ajuda a dinamizar a ilha nesta época baixa do ano, e pede mais eventos deste género para dinamizar o centro da cidade e toda a ilha do Porto Santo.