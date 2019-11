CS Madeira nos oitavos de final da Taça Challenge feminina de andebol

O CS Madeira apurou-se hoje para os oitavos de final da Taça Challenge feminina de andebol, após empatar a 28 golos com o Hadzici, da Bósnia, na segunda mão da terceira ronda.

Numa jornada dupla no Pavilhão Bartolomeu Perestrelo, as madeirenses tinham vencido no sábado por 37-23 e traziam, assim, uma vantagem confortável para o jogo de hoje, em que as bósnias entraram melhor.

Ainda assim, o CS Madeira chegou ao intervalo a vencer por 13-12 e acabou por conseguir a igualdade, em novo jogo de destaque para Cláudia Aguiar, que repetiu os 11 golos que tinha apontado na véspera.

Ao avançar para os ‘oitavos’, o CS Madeira junta-se à SIR 1.º de Maio nesta fase, depois de a equipa da Marinha Grande se ter apurado, ao eliminar as gregas do Ionias, enquanto o Alavarium ficou pelo caminho, ao perder com o Bjelovar, da Croácia.