Cristiano Ronaldo foi provocado e respondeu à letra

Assobiado durante praticamente todo o encontro entre Atlético de Madrid e Juventus, partida que terminou com uma derrota dos ‘bianconeri’ no Wanda Metropolitano, por 2-0, Cristiano Ronaldo não foi leviano na reacção aos apupos de que foi alvo depois dos adeptos ‘colchoneros’ terem aproveitado o caso do Fisco para provocar o madeirense no seu regresso a Espanha, para actuar na casa do seu anterior ‘rival’.

Ora, já no relvado CR7 havia exibido para os espanhóis uma mão cheia, o que indicava as cinco ‘Champions’ conquistadas até ao momento pelo capitão da selecção portuguesa de futebol, mas foi na zona mista, depois de confirmado o desaire italiano, que Cristiano Ronaldo respondeu à letra. “Eu tenho cinco ‘Champions’, o Atlético tem zero”, atirou aos jornalistas.

Em jogo a contar para a 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, a Juventus perdeu e terá uma tarefa difícil no Allianz Stadium para dar a volta à eliminatória.