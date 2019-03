Cristiano Ronaldo faz fisioterapia no regresso à Juventus

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo efetuou hoje fisioterapia, no regresso à Juventus, depois da pausa internacional, na qual o avançado se lesionou ao serviço da seleção portuguesa.

Segundo o boletim clínico da equipa de Turim, Ronaldo esteve entre os ausentes do treino, depois de ter saído aos 30 minutos do empate a uma bola com a Sérvia, na segunda jornada do apuramento para o Euro2020, no Estádio da Luz.

Além do português, também estiveram de fora dos planos do treinador Massimiliano Allegri o defesa Barzagli, o colombiano Cuadrado, o brasileiro Douglas Costa e o alemão Khedira, todos em dúvida para o jogo dos líderes do campeonato italiano com o Empoli, no sábado.