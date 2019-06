Cristiano Ronaldo abre o marcador de livre directo frente à Suíça

Cristiano Ronaldo abriu o marcador, no encontro da final four da Liga das Nações, frente à Suíça, à passagem do minuto 25 do primeiro tempo. De livre directo, o ‘astro’ madeirense não deu hipóteses a Sommer e dá vantagem aos pupilos de Fernando Santos, que vê mais perto o acesso à final desta competição que se realiza em solo português.

Este é 86.º golo apontado por CR7 ao serviço da Selecção das Quinas.