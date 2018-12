Crianças invadem Academia de Alcochete para entregar presentes de Natal, veja o vídeo

Um grupo de 30 crianças, sócias e adeptas do clube, entrou na Academia do Alcochete para entregar presentes de Natal aos jogadores, surpreendendo-os ao entrarem numa correria no balneário. “É Natal quando a família está unida”, é o lema do filme partilhado pelo clube.

Acuña, André Pinto, Bas Dost, Battaglia, Bruno Gaspar, Coates, Maximiano, Raphinha foram alguns dos jogadores que receberam as crianças com sorrisos.

Trata-se de um vídeo sugerido pelos sócios do clube que contou com a aprovação dos jogadores leoninos.