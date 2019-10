É já este fim-de-semana, nos dias 19 e 20 de Outubro, que o Complexo Desportivo do Bairro da Nazaré volta a ser palco de mais uma edição do ‘Criamar Street Football’,

A abertura do torneio inicia-se no sábado, pelas 9 horas, e a cerimónia de entrega de prémios acontece, no domingo, pelas 15 horas.

Ao todo são cerca de 300 crianças, integradas em 24 equipas que irão marcar presença nesta que é já a oitava edição do torneio.

O padrinho da presente edição é o ex-internacional Tiago.