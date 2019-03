Costinha espera “conciliar bom futebol com pontos” na deslocação a Portimão

O treinador do Nacional Costinha disse hoje que quer “conciliar bom futebol com pontos” conquistados, em alusão ao jogo de domingo com o Portimonense, da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O treinador dos madeirenses está consciente das dificuldades que encontrará no jogo com o Portimonense, que considerou “uma boa equipa, bem orientada, com jogadores com uma qualidade técnica muito forte e velozes”.

Costinha observou ainda que se trata de um conjunto “que joga bem”, mas que “não tem tido os resultados que pretendia”.

O técnico do Nacional espera um bom jogo, como é habitualmente “o desejo de todos os treinadores”, mas assinalou que “em determinadas fases da temporada é mais importante vencer do que jogar bem”. O grande objetivo passa por “jogar bem, ser competente e tentar conquistar os três pontos”.

A vitória frente ao Tondela foi importante “acima de tudo pela forma como foi invertida a marcha no marcador”, recordou Costinha, o que poderá constituir um fator moralizador para os próximos desafios.

Apesar de tudo, o técnico referiu que “a maturidade da equipa só virá lá mais para o fim do campeonato”, após uma temporada que marca o regresso do Nacional ao principal escalão.

O quadro clínico do plantel, que se complicou nos últimos tempos, parece estar mais desanuviado. Costinha mostrou-se satisfeito por “ter cada vez mais jogadores a treinar”, tendo como tal “mais opções de escolha”.

O Nacional, 12.º classificado, com 26 pontos, desloca-se no próximo domingo a Portimão, onde, no Estádio Municipal da cidade, pelas 15:00, defrontará o Portimonense, 10.º, com 28 pontos, em partida da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.