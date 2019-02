Costinha duro com arbitragem foge à polémica ausência de Rashidov

Costinha mostrou-se bastante agastado com a decisão do árbitro António Nobre, sobre o segundo amarelo e consequente expulsão de Marakis.

O treinador do Nacional deixou isso bem claro, nas declarações, à SportTV, após o jogo com o Santa Clara, que os alvinegros perderam por 2-0, esta tarde, nos Açores: “Falhou não ter mais um jogador. [Marakis] Faz uma falta e vê dois amarelos. Com menos um as coisas ficam mais difíceis. Mas a minha equipa não se escondeu do jogo. O lance da expulsão? Falem vocês sobre isso. Fez uma falta e viu dois amarelos, é um bocado estranho”.

Sobre Sardor Rashidov, que não seguiu com a comitiva nacionalista para os Açores - o jornal A BOLA revelou esta tarde que o avançado do Usbequistão alegou preocupação com as condições atmosféricas e recusou-se a entrar no avião que transportou o plantel do Nacional - o treinador evitou falar. “Rashidov? Não está aqui, não vale a pena falar dele. Há outros que também não estão cá”.