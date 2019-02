Correa acredita que o Marítimo pode vencer o Sporting e pede apoio dos adeptos

O avançado argentino Correa defendeu hoje que o Marítimo tem hipóteses de vencer na receção ao Sporting, na segunda-feira, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A expectativa é de um jogo de grau de dificuldade alto, mas o facto de jogar em casa traz mais confiança à equipa madeirense e o triunfo sobre a equipa lisboeta nos Barreiros, por 2-1, na época passada, foi relembrado.

“Estamos muito focados no próximo jogo, que vai ser muito difícil, mas, em casa, com os nossos adeptos a nos apoiarem-nos, é possível ganhar o Sporting. Estamos a trabalhar muito para conseguir vencer e os adeptos vão ser muito importantes para nós. Na época passada, tivemos a sorte de ganhar. Fizemos um grande jogo e espero que possamos fazer o mesmo nesta partida”, disse Correa.

À margem de uma visita do clube a uma escola na Quinta Grande, o extremo argentino advertiu que o Sporting tem “muitos jogadores experientes e com qualidade” e que, por isso, o trabalho tem de ser árduo para poder anular os pontos fortes do adversário.

Os insulares regressaram aos triunfos na ronda anterior, ao imporem-se o Belenenses, no Bonfim, por 1-0, colocando um ponto final numa série de três derrotas seguidas no campeonato.

Mesmo assim, o Marítimo tem apenas uma vantagem de dois pontos para a zona de despromoção e a margem de erro é reduzida: “Para nós, todos os jogos são finais. Não podemos perder mais pontos e temos de lutar pela vitória, que é o que estamos a fazer”, salientou.

Correa estava a ser opção regular no ‘onze’ maritimista, tendo jogado em 26 dos 28 jogos da temporada, mas começou o encontro com o Belenenses no banco e só entrou nos minutos finais, naquela que foi apenas a terceira vez esta época em que não foi titular.

“Foi uma decisão do ‘mister’ e eu respeito muito as suas decisões. Trabalho muito para ser titular. Vou apoiar sempre a equipa e, se jogar, darei o meu máximo. Se não jogar, os meus colegas vão jogar bem”, comentou.

Um dos destaques do dia foi

Correa desdramatizou a crítica feita pelo presidente do Marítimo, Carlos Pereira, em entrevista ao Diário de Notícias da Madeira, na qual disse que alguns jogadores do clube estavam a ter um “menor rendimento”.

“Focamo-nos no jogo. Pensamos apenas em trabalhar e em levar o Marítimo em frente. O mais importante é o Marítimo e acho que, todos juntos, podemos seguir em frente”, reforçou.

O Marítimo recebe o Sporting na segunda-feira, em jogo da 23.ª jornada da I Liga, com o apito inicial marcado para as 19:00.