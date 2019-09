Corona falha treino do FC Porto devido a lesão

O médio Corona falhou hoje, devido a lesão, o primeiro treino do FC Porto com vista ao encontro da segunda jornada da Liga Europa de futebol, frente aos holandeses do Feyenoord.

Segundo a nota publicada no site oficial dos ‘dragões’, o internacional mexicano, que tem jogado muitas vezes no lado direito da defesa, realizou tratamento, tal como Romário Baró, enquanto Sérgio Oliveira trabalhou no ginásio e treinou de forma condicionada.

Corona foi substituído à passagem do minuto 60 no encontro da sétima ronda da I Liga, em que os ‘azuis e brancos’ venceram o Rio Ave por 1-0, e está em dúvida para a partida do grupo G da Liga Europa, agendado para quinta-feira, às 17:55, em Roterdão.