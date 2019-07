Conhecidos resultados de madeirenses que participam no Festival Olímpico da Juventude Europeia

Já são conhecidos os resultados de três dos quatro atletas madeirenses convocados pela Federação Portuguesa de Atletismo para a edição de 2019 do Festival Olímpico da Juventude Europeia (FOJE), que decorre até 27 de Julho, em Baku, no Azerbeijão, anunciou a Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira.

Moisés Faria, do Grupo Desportivo do Estreito, participou ontem, dia 23 de Julho, na final directa do Dardo lançando 61,68m. Uma marca que lhe deu o 10.º lugar na classificação geral. O atleta esteve ao seu melhor nível com um resultado acima dos 60m.

No Martelo, Diogo Freitas, também do GD Estreito, participou nas qualificações, lançando 55,57m, uma marca insuficiente para apuramento para a final. O atleta fez dois nulos e ficou apenas com um lançamento para se tentar qualificar, o que terá condicionado a sua prestação no FOJE. O atleta terminou a sua participação no 14º lugar.

Milena Lucena, convocada para competir no Triplo e no Comprimento, também deu por encerrada a sua participação. A jovem atleta do Grupo Desportivo do Estreito, participou nas qualificações do Triplo, mas a marca de 11,64m não garantiu o apuramento para a final. Ficou em 15º lugar.

Nas qualificações do Comprimento, realizadas no dia 22, a madeirense saltou 5,22m. Uma marca abaixo do seu potencial como atleta, uma vez que o seu recorde pessoal está nos 5,69m. Ficou no 18º lugar.

Em termos de resultados nesta competição europeia, resta saber como se sairá a atleta da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena, Adriana Viveiros, que vai competir nos 5000m marcha, no próximo dia 26 de Julho.

A comitiva enviada para esta edição do Festival Olímpico 2019 tem liderança de Fernando Tavares, integrando ainda o responsável técnico José Costa e os técnicos Andreia Nicolau e Gonçalo Gomes.