Conceição espera jogo “exigente” com Rio Ave independentemente da saída de José Gomes

O treinador do FC Porto espera defrontar um Rio Ave exigente, no domingo, em jogo da 14.ª jornada da I Liga de futebol, independentemente da eventual saída do treinador dos vila-condenses para os ingleses do Reading.

“O treinador estar ou não, não vai fazer diferença. Os princípios estão lá. Se não for o José Gomes a orientar, a equipa sabe o que fazer. Tem uma forma de atuar que, com certeza, não vai mudar aqui no Dragão. Agora, é para refletir, se isso acontecer”, referiu Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

Em causa está, para o técnico ‘azul e branco’ a transferência de José Gomes do Rio Ave, sexto na I Liga, para o Reading, 21.º classificado do segundo escalão do futebol inglês.

“O Reading é uma equipa que está a lutar para não descer do Championship e um treinador, mesmo sendo uma melhoria para ele, trocar um clube que luta pelo acesso às provas europeias é uma reflexão importante que temos de fazer”, advertiu.

Sobre o jogo, o treinador dos ‘dragões’ disse não ter dúvidas das dificuldades que os campeões nacionais vão encontrar perante uma equipa que “tem feito um excelente campeonato”.

“Esperamos um jogo com uma equipa que tem feito um excelente campeonato. Nos últimos anos, tem feito coisas muito interessantes. Tem lançado alguns bons treinadores e jogadores. É um clube que tem evoluído bastante. Tem sempre equipas competitivas”, reconheceu.

Sérgio Conceição confirmou a ausência do Otávio do encontro, sem esclarecer sobre a disponibilidade de Danilo, que, tal como o médio brasileiro, também saiu lesionado do encontro com o Moreirense (4-3), na terça-feira, para os oitavos de final da Taça de Portugal.

“O Otávio está fora. A previsão de paragem é de um mês, depois é mais uma semana, menos uma semana. Temos toda a confiança na competência do nosso departamento médico, normalmente os prazos são menores. Em relação ao Danilo, vamos ver até amanhã [no domingo] se podemos ou não utilizar”, referiu.

O internacional português sofreu uma entorse no tornozelo direito, enquanto Otávio recupera de uma rotura muscular na face posterior da coxa direita, juntando-se ao camaronês Aboubakar no boletim clínico dos ‘azuis e brancos’.

O treinador do FC Porto “respondeu” ainda ao antigo treinador de Benfica e Sporting Jorge Jesus, atualmente no Al Hilal, que apontou a época atual como favorável para Sérgio Conceição conquistar as quatro provas nacionais.

“Temos trabalhado de uma forma muito ambiciosa e determinada. Temos uma equipa muito competitiva. Se calhar até podemos ganhar a ‘champions’ asiática. Se continuarmos desta forma”, ironizou.

O FC Porto, líder isolado da I Liga com 33 pontos, recebe o Rio Ave, sexto com 19, no domingo, às 15:00.