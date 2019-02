Clube Futebol União anuncia eleições dos órgãos sociais em Março

A direcção do Clube Futebol União revela, através de uma nota de imprensa, que no próximo mês de Março serão realizadas eleições para todos os seus órgãos sociais, em data a anunciar pelo presidente da mesa da assembleia geral.

“Aproveitamos o momento para agradecer a todos os que colaboraram com esta direcção na relançamento do futebol de formação e no processo de certificação do clube como entidade formadora. Mais informamos que a actual direcção não se recandidatará a novo mandato”, adianta a mesma nota de imprensa.